Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах до 2030 года

Бразильский суд лишил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года.

Бразильский суд лишил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

"Высший избирательный суд пятью голосами "за" и двумя "против" лишил Болсонару участвовать в выборах до 2030 года", — говорится в сообщении.

На ближайших президентских выборах в 2026 году Болсонару не сможет выставить свою кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Вашингтон во время избирательной кампании на выборах президента Бразилии в 2022 году проводил кампанию, целью которой было убеждение в необходимости демократических выборов и уважения результата голосования. Отмечается, что Соединенные Штаты не поддерживали кого-либо конкретного из кандидатов в президенты Бразилии — главу государства на тот момент Жаира Болсонару или лидера левой "Партии трудящихся" Луиса Инасиу Лулу да Силва, победившего в итоге. Кроме того, США поддержали электронную систему голосования в Бразилии.