Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах до 2030 года

Бразильский суд лишил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года.
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"Высший избирательный суд пятью голосами "за" и двумя "против" лишил Болсонару участвовать в выборах до 2030 года", — говорится в сообщении.
На ближайших президентских выборах в 2026 году Болсонару не сможет выставить свою кандидатуру.
Ранее сообщалось, что Вашингтон во время избирательной кампании на выборах президента Бразилии в 2022 году проводил кампанию, целью которой было убеждение в необходимости демократических выборов и уважения результата голосования. Отмечается, что Соединенные Штаты не поддерживали кого-либо конкретного из кандидатов в президенты Бразилии — главу государства на тот момент Жаира Болсонару или лидера левой "Партии трудящихся" Луиса Инасиу Лулу да Силва, победившего в итоге. Кроме того, США поддержали электронную систему голосования в Бразилии.