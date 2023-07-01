О нас

Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах до 2030 года

Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах до 2030 года Бразильский суд лишил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года.
Другие страны
1 июля 2023 г. 20:48
Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах до 2030 года

Бразильский суд лишил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Высший избирательный суд пятью голосами "за" и двумя "против" лишил Болсонару участвовать в выборах до 2030 года", — говорится в сообщении.

На ближайших президентских выборах в 2026 году Болсонару не сможет выставить свою кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Вашингтон во время избирательной кампании на выборах президента Бразилии в 2022 году проводил кампанию, целью которой было убеждение в необходимости демократических выборов и уважения результата голосования. Отмечается, что Соединенные Штаты не поддерживали кого-либо конкретного из кандидатов в президенты Бразилии — главу государства на тот момент Жаира Болсонару или лидера левой "Партии трудящихся" Луиса Инасиу Лулу да Силва, победившего в итоге. Кроме того, США поддержали электронную систему голосования в Бразилии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане
ФотоВ ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане
25 июня 2023 г. 10:43
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году
28 июня 2023 г. 10:56
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi