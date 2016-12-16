Экс-президенту Бразилии предъявлены новые обвинения

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Бывшему президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве предъявлены новые обвинения в коррупции по уголовному делу в отношении государственной нефтяной компании Petrobras.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, прокуратура обвиняет Лулу в получении взяток на общую сумму в 22 млн. долларов от строительного конгломерата Odebrecht в обмен на помощь в заключении восьми контрактов с Petrobras.

Это уже не первое уголовное дело о коррупции, возбужденное в отношении Лулы.

Следователи также подозревают экс-президента и его супругу в том, что они не задекларировали роскошный пентхаус в курортном городе Гуаружа и незаконно получили 747,8 тыс. долларов от строительной компании OAS.

До скандала с нефтяной госкомпанией Лулу считали вероятным кандидатом на выборах 2018 года, однако теперь, когда его последовательницу Дилму Русеф отстранили от власти в результате импичмента, такая перспектива выглядит маловероятной.

Лула да Силва занимал должность президента Бразилии два срока подряд, с 2003 по 2010 год.