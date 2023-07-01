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Экс-президенту Бразилии Болсонару запретили баллотироваться до 2030 года

Экс-президенту Бразилии Болсонару запретили баллотироваться до 2030 года Судьи Высшей избирательной комиссии Бразилии проголосовали за лишение бывшего президента страны Жаира Болсонара права баллотироваться на государственные должности до 2030 года.
Другие страны
1 июля 2023 г. 08:05
Экс-президенту Бразилии Болсонару запретили баллотироваться до 2030 года

Судьи Высшей избирательной комиссии Бразилии проголосовали за лишение бывшего президента страны Жаира Болсонара права баллотироваться на государственные должности до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, голоса "за" отдали пятеро из семи судей. Они обвинили Болсонару в злоупотреблении своими полномочиями и распространении "аморальной и ужасающей" лжи во время и после прошлых выборов, на которых победил его оппонент Лула де Силва.

Решение запретить Болсонару баллотироваться на государственные должности было основано на его спорном решении вызвать иностранных послов в свою официальную резиденцию в июле прошлого года, за 11 недель до первого тура выборов.

На встрече Болсонару выдвинул необоснованные претензии к системе электронного голосования в Бразилии, вызвавшие общественный резонанс. Это один из судей квалифицировал как мотивированную дезинформацию.

Кроме этого, полиция продолжает расследовать беспорядки, произошедшие 8 января, когда сторонники Болсонару ворвались в парламент страны. Также ему грозит уголовное расследование по подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и попытке завладеть драгоценностями, подаренными правительством Саудовской Аравии.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyanın keçmiş prezidenti Bolsonaronun 2030-cu ilə qədər namizədliyi qadağan edilib

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