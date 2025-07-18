Экс-президенту Бразилии запретили общаться с иностранными официальными лицами

Федеральная полиция Бразилии в пятницу провела обыски в резиденции бывшего президента Жаира Болсонару и в штаб-квартире его Либеральной партии.

Федеральная полиция Бразилии в пятницу провела обыски в резиденции бывшего президента Жаира Болсонару и в штаб-квартире его Либеральной партии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CNN.

Источник сообщает, что в ходе обыска сотрудники полиции изъяли неустановленную сумму наличных долларов США, а самому Болсонару предписано носить электронный браслет и запрещено общаться с иностранными официальными лицами.

Болсонару предстал перед судом по обвинению в заговоре с целью отмены результатов президентских выборов 2022 года. Если Болсонару признают виновным, ему может грозить до 40 лет лишения свободы. Экс-президент отрицает свою вину.

Обыски состоялись в тот момент, когда президент США Дональд Трамп призвал своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву прекратить уголовный процесс против экс-президента, угрожая введением непомерных пошлин для страны.