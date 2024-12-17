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Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в торговле людьми

Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в торговле людьми Прокуратура боливийского департамента Тариха выдвинула обвинения против экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 05:06
Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в торговле людьми

Прокуратура боливийского департамента Тариха выдвинула обвинения против экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Deber.

"Сегодня, в понедельник, было предъявлено официальное обвинение в торговле людьми. Есть и был ордер на задержание двух лиц, потому что они не подчинились вызову на допрос", - приводит издание слова прокурора Сандры Гутьеррес.

Она сообщила, что прокуратура также попросила уведомить пограничные службы о риске побега Моралеса. В ближайшие дни суд должен назначить дату рассмотрения запроса прокуратуры о задержании экс-президента под стражу.

Обвинение также предъявлены матери предполагаемой жертвы торговли людьми. По версии следствия, родители 15-летней девушки познакомили ее с Моралесом ради карьеры в госсекторе. В начале октября министр юстиции Боливии Сесар Силес сообщил, что в результате связи с экс-президентом несовершеннолетняя забеременела.

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