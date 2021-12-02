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Экс-президенту Аргентины предъявили обвинения в незаконной слежке

Экс-президенту Аргентины предъявили обвинения в незаконной слежке Аргентинский судья Мартин Бава предъявил экс-президенту Аргентины Маурисио Макри обвинения в незаконной слежке за родственниками экипажа погибшей подводной лодки San Juan.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 06:55
Экс-президенту Аргентины предъявили обвинения в незаконной слежке

Аргентинский судья Мартин Бава предъявил экс-президенту Аргентины Маурисио Макри обвинения в незаконной слежке за родственниками экипажа погибшей подводной лодки San Juan.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета La Nación.

По ее данным, судья также постановил наложить арест на активы экс-главы государства на общую сумму в 100 млн песо (990 тыс долларов США) и запретил Макри покидать страну. В настоящее время бывший президент находится в Чили, таким образом запрет начнет действовать после его возвращения.

Дело, фигурантом которого является экс-глава государства, связано со слежкой, которую якобы вело в 2017-2018 годах Федеральное разведывательное агентство (ФРА) за родственниками членов экипажа San Juan.

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