Экс-президенту Аргентины не разрешили участвовать в парламентских выборах

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Национальная избирательная палата (НИП) Аргентины не разрешила бывшему президенту страны и действующему сенатору Карлосу Менему вновь баллотироваться в верхнюю палату парламента республики.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, решение НИП связано с тем, что в июне 2013 года Менем был приговорен к семи годам тюрьмы за причастность к контрабанде оружия. Суд также запретил политику в течение 14 лет занимать государственные должности.

В 2015 году Менем был осужден на 4,5 года тюрьмы за растрату. От ареста экс-главу государства спасает парламентская неприкосновенность.

Менем собирался претендовать на место в Сенате от провинции Ла-Риоха. На праймериз, которые пройдут в Аргентине 13 августа, он должен был возглавить список оппозиционной Хустисиалистской партии. Парламентские выборы назначены на 22 октября.

