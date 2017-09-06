Экс-президентов Бразилии обвинили в коррупции

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот предъявил обвинения в коррупции двумя бывшим президентам страны Луису Инасиу Луле да Силве и его преемнице Дилме Русеф, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В прокуратуре полагают, что бывшие президенты сформировали структуру для вывода средств из государственной нефтегазовой компании Petrobras и других компаний и фондов. По словам Жанота, об этом знали и участвовали в этом еще шесть членов правящей Партии трудящихся Бразилии - экс-министры Антониу Палоччи Филью, Гиду Мантега, Эдинью Силва и Паулу Бернарду, сенатор Глейзи Хоффманн и бывший заведующий партийными финансами Жоау Вачари Нету.

Генпрокурор полагает, что группировка работала под прямым руководством Лулы да Силвы. Предположительно, Партия трудящихся могла получить около 480 млн долларов.

Вменяемые им преступления затрагивают период времени с 2002 по 2016 годы. Оба бывших президента отрицают обвинения.