Экс-президента Южной Кореи приговорили к 17 годам тюрьмы

Высший суд Сеула признал бывшего президента Республики Корея Ли Мён Бака (2008-2013 годы) виновным в присвоении средств и получении взяток в особо крупном размере, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Бывшему руководителю страны выбрана мера пресечения в виде тюремного заключения сроком на 17 лет.

Помимо этого, 78-летнего Ли Мён Бака обязали выплатить штрафы на общую сумму около 15,7 млн. долларов США. Он был взят под стражу в зале суда.

Прокуратура подозревала бывшего главу государства в присвоении средств компании производителя автомобильных запчастей DAS, крупнейшим акционером которой являлся Ли Мён Бак, а также в получении взяток от Samsung Electronics во время президентства.

Отметим, что ранее Ли Мён Бак уже отбывал наказание за ряд обвинений в коррупции и взяточничестве.