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Экс-президента Судана аль-Башира переведут в тюрьму

Экс-президента Судана аль-Башира переведут в тюрьму

Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир поздно вечером накануне был переведен в тюрьму Кобер в Северном Хартуме, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По сообщению агентства Reuters, который ссылается на два источника из семьи аль-Башира, после отстранения от власти 11 апреля аль-Башир удерживался в резиденции президента под охраной. Другие подробности агентство не приводит.

Как ранее информировал информационный портал Sudan Akhbar, в тюрьме Кобер находится еще ряд высокопоставленных лиц свергнутого режима.

Кроме того, отмечается, что Уганда готова рассмотреть предложение о предоставлении убежища бывшему президенту Судана аль-Баширу. 

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