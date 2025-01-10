Экс-президента США Картера похоронили в Джорджии

Похороны 39-го президента США Джимми Картера прошли в четверг в городе Плейнс (штат Джорджия), церемония была закрытой.

Похороны 39-го президента США Джимми Картера прошли в четверг в городе Плейнс (штат Джорджия), церемония была закрытой.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press.

Джимми Картер был захоронен на территории семейной фермы Картеров рядом со своей женой Розалин. Бывшая первая леди умерла в 2023 году в возрасте 96 лет.

Утром в четверг в Кафедральном соборе Вашингтона прошла поминальная служба, после чего в 15:30 по местному (00:30 по бакинскому) времени гроб с телом Картера спецбортом доставили на авиабазу Форт Мур в штате Джорджия. Под музыку военного оркестра и салют из 21-го орудия кортеж с катафалком отправился в баптистскую церковь Плейнса. Там прошла закрытая короткая поминальная служба, на ней присутствовали лишь члены семьи и небольшое число приглашенных гостей.

По завершении службы гроб с телом бывшего американского лидера был помещен обратно в катафалк и доставлен в имение Картеров. Вдоль маршрута движения кортежа выстроились люди, желающие проводить экс-президента в последний путь.