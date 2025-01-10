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Экс-президента США Картера похоронили в Джорджии

Экс-президента США Картера похоронили в Джорджии Похороны 39-го президента США Джимми Картера прошли в четверг в городе Плейнс (штат Джорджия), церемония была закрытой.
Другие страны
10 января 2025 г. 08:08
Экс-президента США Картера похоронили в Джорджии

Похороны 39-го президента США Джимми Картера прошли в четверг в городе Плейнс (штат Джорджия), церемония была закрытой.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Джимми Картер был захоронен на территории семейной фермы Картеров рядом со своей женой Розалин. Бывшая первая леди умерла в 2023 году в возрасте 96 лет.

Утром в четверг в Кафедральном соборе Вашингтона прошла поминальная служба, после чего в 15:30 по местному (00:30 по бакинскому) времени гроб с телом Картера спецбортом доставили на авиабазу Форт Мур в штате Джорджия. Под музыку военного оркестра и салют из 21-го орудия кортеж с катафалком отправился в баптистскую церковь Плейнса. Там прошла закрытая короткая поминальная служба, на ней присутствовали лишь члены семьи и небольшое число приглашенных гостей.

По завершении службы гроб с телом бывшего американского лидера был помещен обратно в катафалк и доставлен в имение Картеров. Вдоль маршрута движения кортежа выстроились люди, желающие проводить экс-президента в последний путь.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin keçmiş prezidenti Karter Corciyada dəfn edilib

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