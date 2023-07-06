Экс-президента Сальвадора приговорили к шести годам тюрьмы

Суд Сальвадора заочно приговорил бывшего президента республики Маурисио Фунеса к шести годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.

Суд Сальвадора заочно приговорил бывшего президента республики Маурисио Фунеса к шести годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на постановление суда.

Так, Фунес признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму около $85 тыс. с 2014 года, то есть после окончания его президентского срока. Помимо шести лет заключения, ему предписан штраф в размере $200 тыс.

Экс-президент республики проживает и является гражданином Никарагуа. Власти этой страны не допускают экстрадицию своих граждан.

Это второй обвинительный приговор и тюремный срок, назначенные бывшему сальвадорскому лидеру. 30 мая власти Сальвадора заочно приговорили его к 14 годам тюремного заключения за сговор с членами преступных группировок.