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    Экс-президента Панамы задержали в США

    В скором времени он будет экстрадирован на родину© Globallookpress

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США задержало экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли, который был объявлен в международный розыск.

    Как передает Report, об этом местным СМИ сообщили родственники Мартинелли.

    В скором времени он будет экстрадирован на родину.

    Отметим, что Мартинелли объявили в международный розыск в мае. Его подозревают в совершении уголовного преступления и находящегося на территории другого государства. Он обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией. Также его подозревают в нелегальной торговле панамскими визами.

    Ему грозит до 21 года тюрьмы.

    Напомним, что он являлся президентов в 2009-2014 годах.

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