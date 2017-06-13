Экс-президента Панамы задержали в США

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США задержало экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли, который был объявлен в международный розыск.

Как передает Report, об этом местным СМИ сообщили родственники Мартинелли.

В скором времени он будет экстрадирован на родину.

Отметим, что Мартинелли объявили в международный розыск в мае. Его подозревают в совершении уголовного преступления и находящегося на территории другого государства. Он обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией. Также его подозревают в нелегальной торговле панамскими визами.

Ему грозит до 21 года тюрьмы.

Напомним, что он являлся президентов в 2009-2014 годах.