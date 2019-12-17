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Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

​Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха. 

"Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана", - заявил в ходе заседания Сэтх.

Обвинения в отношении бывшего президента связаны с приостановлением им действия конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году. Генерал Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.

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