Экс-президента Монголии вызвали на допрос по делу о хищении угля

Бывшего президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу вызвали на допрос по делу о хищении угля.

Бывшего президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу вызвали на допрос по делу о хищении угля.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает портал GoGo.

По данным портала, Баттулга находится на допросе в Агентстве по борьбе с коррупцией Монголии.

«Демонстрация с требованием справедливости и оглашения имен фигурантов дела о краже угля продолжается. В связи с демонстрацией были оглашены имена 17 фигурантов дела о краже угля, некоторые из них дали свои объяснения», — говорится в публикации.