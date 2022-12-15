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Экс-президента Монголии вызвали на допрос по делу о хищении угля

Экс-президента Монголии вызвали на допрос по делу о хищении угля Бывшего президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу вызвали на допрос по делу о хищении угля.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 19:57
Экс-президента Монголии вызвали на допрос по делу о хищении угля

Бывшего президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу вызвали на допрос по делу о хищении угля.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает портал GoGo.

По данным портала, Баттулга находится на допросе в Агентстве по борьбе с коррупцией Монголии.

«Демонстрация с требованием справедливости и оглашения имен фигурантов дела о краже угля продолжается. В связи с демонстрацией были оглашены имена 17 фигурантов дела о краже угля, некоторые из них дали свои объяснения», — говорится в публикации.

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