Экс-президента Молдовы допросили по делу о банковских хищениях

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдовы проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Каталина Богонос журналистам.

"Сотрудники антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в доме бывшего президента Молдовы Петра Лучинского. Он не задержан", - отметила К.Богонос.

По ее словам, П.Лучинский давал показания по делу о выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году.

Сам экс-президент категорически отрицает свое участие в банковском хищении.

"Я не крал, ни единого лея. Разберусь с этим в прокуратуре. Пусть они покажут мне документы, счета, куда все это шло", - заявил молдавскому телеканалу ТВ-8 П.Лучинский, который возглавлял Молдову с 1996 по 2001 год.