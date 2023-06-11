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Экс-президента Кыргызстана приговорили к 10 годам по делу о коррупции

Экс-президента Кыргызстана приговорили к 10 годам по делу о коррупции Курманбек Бакиев, занимавший пост президента Кыргызстана с 2005 по 2010 год, судом Первомайского района Бишкека заочно приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.
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11 июня 2023 г. 13:47
Экс-президента Кыргызстана приговорили к 10 годам по делу о коррупции

Курманбек Бакиев, занимавший пост президента Кыргызстана с 2005 по 2010 год, судом Первомайского района Бишкека заочно приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда Кыргызстана.

"Решением суда Курманбек Бакиев признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трех лет", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, рассматриваемое дело касается коррупции на месторождении Кумтор, фигурантами которого являются еще несколько бывших чиновников, а также младший сын экс-президента Максим Бакиев. Его суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

К.Бакиева свергли в результате переворота в апреле 2010 года. В целях безопасности он покинул республику, и в настоящее время проживает в Беларуси. На родине он заочно приговорен к 30 годам заключения с конфискацией имущества. Бишкек неоднократно требовал от Минска экстрадиции бывшего главы государства, однако каждый раз получал отказ.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın keçmiş prezidenti korrupsiya ittihamı ilə azadlıqdan məhrum edilib

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