Экс-президента Кыргызстана Атамбаева заочно приговорили к 11,5 года заключения

Суд Первомайского района Бишкека признал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорил к 11,5 года лишения свободы.

Суд Первомайского района Бишкека признал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорил к 11,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, Атамбаев был признан виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш.

Отмечается, что бывшего президента также приговорили к конфискации имущества и лишили всех государственных наград.