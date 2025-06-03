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Экс-президента Кыргызстана Атамбаева заочно приговорили к 11,5 года заключения

Экс-президента Кыргызстана Атамбаева заочно приговорили к 11,5 года заключения Суд Первомайского района Бишкека признал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорил к 11,5 года лишения свободы.
Другие страны
3 июня 2025 г. 21:17
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева заочно приговорили к 11,5 года заключения

Суд Первомайского района Бишкека признал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорил к 11,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, Атамбаев был признан виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш.

Отмечается, что бывшего президента также приговорили к конфискации имущества и лишили всех государственных наград.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın keçmiş prezidenti 11,5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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