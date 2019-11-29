Экс-президента Кыргызстана принудительно доставили в суд

Экс-президента Кыргызстан Алмазбека Атамбаева впервые доставили в Первомайский районный суд, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Его привезли в здание суда из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности и завели в комнату конвоирования.

Адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев заявил, что А.Атамбаева "доставили в суд принудительно".

По словам адвоката, Атамбаев устно отказывался от участия в процессе, но сопротивления сотрудникам конвоя оказывать не стал.

"Он чувствует себя нормально, только жалуется на проблемы с давлением", - добавил адвокат.

Напомним, что в середине ноября в Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит А.Атамбаев. Процесс проходит в закрытом режиме. Журналистов в зал суда не пускают. Первое заседание суда не состоялось из-за неявки бывшего главы государства. Экс-президент отказался от участия в судебном процессе и не стал выходить из камеры СИЗО ГКНБ.