Экс-президента Гвинеи Камара приговорили к 20 годам тюрьмы

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара приговорен к 20 годам тюремного заключения за преступления против человечности, совершенные почти 15 лет назад, когда на стадионе столицы страны Конакри были убиты более 150 человек.

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара приговорен к 20 годам тюремного заключения за преступления против человечности, совершенные почти 15 лет назад, когда на стадионе столицы страны Конакри были убиты более 150 человек.

Как передает Report , трансляцию из зала столичного уголовного суда вел гвинейский новостной портал Guinee Matin.

"Камара приговорен к 20 годам тюрьмы", - объявил судья, зачитывая приговор на процессе, который проходил с сентября 2022 года.

Согласно информации, прокуратура требовала для бывшего 60-летнего президента пожизненного заключения, по делу с которым проходили еще 11 человек из его ближайшего окружения и тогдашнего правительства африканской страны.

По данным портала, суд признал семерых из них виновными в преступлениях против человечности и приговорил их к срокам заключения от 10 до 18 лет.

Отмечается, что Клод Пиви, который при Камара играл ключевую роль во властных структурах, приговорен заочно к 25 годам тюремного заключения, на него выдан международный ордер на арест.

В декабре 2008 года капитан Камара возглавил военный переворот в Гвинее и был провозглашен президентом страны. В сентябре 2009 года на стадионе в Конакри были убиты 157 человек, которые участвовали в антиправительственной демонстрации. В январе 2010 года, находясь за пределами Гвинеи, Камара заявил, что отказывается от управления страной и не вернется на родину, однако вернулся в Гвинею спустя три дня после начала процесса. Экс-президент настаивает на своей невиновности.