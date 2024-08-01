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Экс-президента Гвинеи Камара приговорили к 20 годам тюрьмы

Экс-президента Гвинеи Камара приговорили к 20 годам тюрьмы Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара приговорен к 20 годам тюремного заключения за преступления против человечности, совершенные почти 15 лет назад, когда на стадионе столицы страны Конакри были убиты более 150 человек.
Другие страны
1 августа 2024 г. 02:37
Экс-президента Гвинеи Камара приговорили к 20 годам тюрьмы

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара приговорен к 20 годам тюремного заключения за преступления против человечности, совершенные почти 15 лет назад, когда на стадионе столицы страны Конакри были убиты более 150 человек.

Как передает Report, трансляцию из зала столичного уголовного суда вел гвинейский новостной портал Guinee Matin.

"Камара приговорен к 20 годам тюрьмы", - объявил судья, зачитывая приговор на процессе, который проходил с сентября 2022 года.

Согласно информации, прокуратура требовала для бывшего 60-летнего президента пожизненного заключения, по делу с которым проходили еще 11 человек из его ближайшего окружения и тогдашнего правительства африканской страны.

По данным портала, суд признал семерых из них виновными в преступлениях против человечности и приговорил их к срокам заключения от 10 до 18 лет.

Отмечается, что Клод Пиви, который при Камара играл ключевую роль во властных структурах, приговорен заочно к 25 годам тюремного заключения, на него выдан международный ордер на арест.

В декабре 2008 года капитан Камара возглавил военный переворот в Гвинее и был провозглашен президентом страны. В сентябре 2009 года на стадионе в Конакри были убиты 157 человек, которые участвовали в антиправительственной демонстрации. В январе 2010 года, находясь за пределами Гвинеи, Камара заявил, что отказывается от управления страной и не вернется на родину, однако вернулся в Гвинею спустя три дня после начала процесса. Экс-президент настаивает на своей невиновности.

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