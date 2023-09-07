Экс-президента Гватемалы приговорили к восьми годам тюрьмы по коррупционному делу

Суд приговорил экс-президента Гватемалы Отто Переса Молину к восьми годам лишения по еще одному коррупционному делу.

Суд приговорил экс-президента Гватемалы Отто Переса Молину к восьми годам лишения по еще одному коррупционному делу.

Как передает Report , об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила генеральная прокуратура страны.

Согласно информации, наказание было смягчено в связи с признанием вины.

"Перес Молина признал ответственность за преступления, вменяемые ему в вину специальной прокуратурой по борьбе с безнаказанностью, в связи с чем суд решил назначить ему 2 года тюрьмы за мошенничество, 2,5 года и штраф в 250 тыс. кетсалей ($31 тыс. - ред.) за получение взятки, 3,5 года и штраф в 10,5 млн кетсалей ($1,3 млн) за отмывание денег", - говорится в сообщении.

В декабре 2022 года экс-президент, который руководил страной с января 2012 года по начало сентября 2015-го, был приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в преступном сговоре и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Генеральная прокуратура и финансируемая ООН Комиссия по борьбе с беззаконием выявили масштабную коррупционную схему в деятельности таможенных органов весной 2015 года. Из-за предъявленных обвинений в сентябре того же года парламент снял с Переса Молины судебный иммунитет, после чего принял его отставку. Позднее бывший глава государства по решению суда был заключен под стражу.