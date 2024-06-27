Экс-президента Гондураса в США приговорили к 45 годам тюрьмы за наркоторговлю

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса к тюремному заключению сроком в 45 лет по обвинениям в контрабанде наркотиков.

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса к тюремному заключению сроком в 45 лет по обвинениям в контрабанде наркотиков.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство юстиции США.

"Бывший президент Гондураса 55-летний Хуан Орландо Эрнандес был приговорен сегодня к 540 месяцам тюрьмы и 60 месяцам освобождения под надзором за ввоз кокаина и связанные с этим преступления с использованием оружия", - говорится в заявлении ведомства.

Прокурор США Дэмиан Уильямс утверждает, что Эрнандес способствовал ввозу в Соединенные Штаты 400 тонн кокаина, что равно примерно 4,5 млрд доз.

В феврале 2022 года Эрнандес был задержан и помещен под стражу в Тегусигальпе, а в середине марта суд разрешил выдать его США.