​Экс-президента Франции заподозрили в домогательствах

Журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штраке обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена в сексуальных домогательствах. Жалоба была подана 30 марта.

Как передает Report, об этом 11 мая сообщило агентство France Presse со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Инцидент произошёл в декабре 2018 года. По словам немецкой журналистки, во время интервью Валери Жискар д’Эстен положил свою руку на ее ягодицы. Анн-Катрин Штраке утверждает, что это произошло три раза.

Действия бывшего президента Франции, члена Конституционного совета республики, ныне 94-летнего Валери Жискар д'Эстена будет проверять бригада по борьбе с преступлениями, совершенными против частных лиц (BRDP), сообщает "Международное французское радио".

Адвокат Жискар д’Эстена отказался комментировать эту информацию.

"Я рада узнать, что министерство приняло мою жалобу к рассмотрению и решило начать расследование", – заявила France-Presse Журналистка Анн-Катрин Штраке выразила радость в связи с правоохранительных органов рассмотреть её жалобу. Она считает, что "все должны знать, что бывший президент Республики сексуально домогался до журналистки", объяснила она агентству France Presse.

18 декабря 2018 года Штраке приехала со своей съёмочной группой в парижское бюро бывшего президента, чтобы взять интервью к столетию бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. В конце интервью Штраке попросила Жискар-д’Эстена о совместной фотографии с ним для всех участников съёмочной группы.

Во время фотографирования экс-президент приобнял журналистку и положил свою руку на ее ягодицы. Потом он повторил этот жест во время второго фотографирования, а затем, когда показывал ей свои архивные фотографии.