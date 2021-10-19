Экс-президента Франции насильно доставят в суд

Суд вызвал бывшего президента Франции Николя Саркози на допрос в качестве свидетеля по делу о соцопросах для его администрации. Экс-глава страны может быть доставлен туда насильно.

Суд вызвал бывшего президента Франции Николя Саркози на допрос в качестве свидетеля по делу о соцопросах для его администрации. Экс-глава страны может быть доставлен туда насильно.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM .

Известно, что допрос намечен на 2 ноября. В решении суда говорится, что свидетель Саркози должен быть доставлен в судебное заседание правоохранителями. Это было сделано после того, как адвокаты бывшего президента заявили, что их доверитель отказывается прийти на слушания. Саркози был уверен, что он может не участвовать в заседаниях суда, поскольку обладал неприкосновенностью на момент расследуемых действий.

В упомянутом деле расследуются нарушения правил при заключении контрактов на проведение соцопросов для администрации президента, которые потом публиковались в СМИ. Кроме Саркози, в суд вызвали бывшего главу МВД и генсекретарь Елисейского дворца.