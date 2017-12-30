Экс-президента Египта приговорили к трем годам тюрьмы за оскорбление судебной системы

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Уголовный суд Каира приговорил бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы за оскорбление судебной власти страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя египетской прокуратуры, суд принял постановление о трехлетнем тюремном заключении экс-главы государства "по обвинению в оскорблении судебной власти, необоснованных нападках на ее представителей с целью распространения ненависти и неприятия судебных органов Египта".

Как было доказано в ходе следствия, М. Мурси и приближенные к нему лица в своих заявлениях, а также посредством телевидения, радио и социальных сетей в Интернете распространяли информацию, порочащую судебную систему страны, подрывали престиж судей и всей системы судопроизводства.

По данному делу проходило еще 18 сторонников Мурси по движению "Братья-мусульмане", которые получили аналогичное наказание.