Экс-президента Чехии оштрафовали за отказ носить маску

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (занимал этот пост в 2003-2013 годах) оштрафован управлением гигиенической службы Праги на 10 тыс крон (около 465 долларов) за то, что не имел на себе противоэпидемической маски во время празднования 28 октября 2020 года очередной годовщины образования республики.
"Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время последующего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее", - говорится в сообщении.