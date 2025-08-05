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Экс-президента Бразилии Болсонару отправили под домашний арест

Экс-президента Бразилии Болсонару отправили под домашний арест Верховный суд Бразилии распорядился поместить под домашний арест бывшего президента Жаира Болсонару, которого судят по делу о подготовке государственного переворота.
Другие страны
5 августа 2025 г. 03:22
Экс-президента Бразилии Болсонару отправили под домашний арест

Верховный суд Бразилии распорядился поместить под домашний арест бывшего президента Жаира Болсонару, которого судят по делу о подготовке государственного переворота.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, решение было принято в связи с нарушением бывшим политиком запрета на использование социальных сетей.

В постановлении судья Алешандре де Мораес заявляет, что Болсонару использовал соцсети своих сторонников, в том числе сыновей-парламентариев, для распространения сообщений, призывающих к нападениям на Верховный суд и иностранному вмешательству в бразильскую судебную систему.

В воскресенье в различных городах Бразилии прошли митинги в поддержку экс-президента. Один из его сыновей, Флавио, во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к собравшимся в Рио-де-Жанейро. Позже он также опубликовал видео, на котором его отец обращается к сторонникам. Пост был впоследствии удален.

"Вопиющее несоблюдение наложенных ограничительных мер было настолько очевидным, что, повторимся, сам сын подсудимого, сенатор Флавио Нантес Болсонару, решил удалить пост со своей страницы в социальной сети Instagram, чтобы скрыть нарушение закона", — написал Мораес.

Верховный суд также запретил Болсонару принимать посетителей, за исключением адвокатов или лиц, одобренных судом, а также пользоваться мобильным телефоном. Ранее экс-президента уже обязали носить электронный браслет, соблюдать комендантский час, не пользоваться соцсетями и не контактировать со своим сыном Эдуардо Болсонару, который, по сообщениям, лоббирует его интересы в США и может быть близок к президенту Дональду Трампу.

Болсонару предстал перед судом по обвинению в заговоре с целью отмены результатов президентских выборов 2022 года. Если Болсонару признают виновным, ему может грозить до 40 лет лишения свободы. Экс-президент отрицает свою вину.

Трамп решительно осудил судебный процесс над Болсонару, обвинив бразильские власти в "охоте на ведьм" и введя санкции в отношении судьи Александра де Мораеса.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyanın keçmiş prezidenti ev dustaqlığına məhkum edilib

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