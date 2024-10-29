Экс-президента Боливии обвинили в стрельбе по полицейским

Экс-президент Боливии Эво Моралес обвиняется в стрельбе по сотрудникам правоохранительных органов после их требования остановить автомобиль.

Экс-президент Боливии Эво Моралес обвиняется в стрельбе по сотрудникам правоохранительных органов после их требования остановить автомобиль.

Как передает Report, об этом сообщает издание El Correo.

"Правительство Боливии обвиняет Моралеса в стрельбе по полицейским", - говорится в сообщении издания.

По данным МВД Боливии, инцидент произошел недалеко от города Вилья-Тунари. Полиция потребовала от водителя Моралеса остановиться, тот не подчинился их требованиям, а его пассажиры открыли огонь по офицерам.

Сам Моралес утверждает, что полицейские хотели задержать его по указанию правительства. Он опубликовал в соцсети видео, на котором слышны звуки выстрелов, и видно, что его машину обстреливают, когда сам политик находится внутри. На лобовом стекле видны следы от пуль.

После данного инцидента президент Боливии Луис Арсе Катакора поручил расследовать, была ли попытка покушения на Моралеса.