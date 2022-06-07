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Экс-президента Боливии могут посадить на 15 лет

Экс-президента Боливии могут посадить на 15 лет Генеральная прокуратура Боливии запросит 15 лет тюрьмы для бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес по делу о госперевороте.
Другие страны
7 июня 2022 г. 08:43
Экс-президента Боливии могут посадить на 15 лет
Жанин Аньес

Генеральная прокуратура Боливии запросит 15 лет тюрьмы для бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес по делу о госперевороте.

Как передает Report, об этом заявил глава ведомства Хуан Ланчипа перед началом заключительного этапа судебных слушаний.

"Генпрокуратура запросит у суда для госпожи Жанин Аньес 15 лет", - приводит его слова газета "Пахина сьете".

Аньес находится под стражей с 13 марта прошлого года. В рамках дела о государственном перевороте ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Она считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, занимавшая в тот момент должность второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.

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Версия на азербайджанском языке Boliviyanın keçmiş prezidenti 15 il müddətinə həbs oluna bilər

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