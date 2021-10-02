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Экс-президента Аргентины вызвали на допрос

Экс-президента Аргентины вызвали на допрос Бывший президент Аргентины Маурисио Макри должен 7 октября явиться для дачи показаний в федеральном суде по делу о слежке за родными погибших моряков, до этой даты ему запрещено покидать страну, сообщили местные СМИ.
Другие страны
2 октября 2021 г. 02:38
Экс-президента Аргентины вызвали на допрос
Маурисио Макри

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри должен 7 октября явиться для дачи показаний в федеральном суде по делу о слежке за родными погибших моряков, до этой даты ему запрещено покидать страну, сообщили местные СМИ.

"Судья Мартин Бава, заместитель судьи Алехо Рамоса Падильи, вызвал Макри в свой суд 7 октября, и до этой даты бывший президент не сможет покинуть страну", - говорится в материале издания Clarin со ссылкой на постановление суда.

Экс-президента, а также бывших директоров Федерального следственного агентства расследований Густаво Аррибаса и Сильвию Махдалани, и других должностных лиц подозревают в организации незаконной слежки за членами семей и окружения экипажа затонувшей подводной лодки "Сан-Хуан", кораблей "Эль-Репунте", и "Рихель".

По мнению суда, действия, вменяемые бывшим должностным лицам правительства Макри, "имели целью повлиять на политическую и институциональную ситуацию в стране, особенно в отношении заявлений, которые они (родные и близкие - ред.) сделали по поводу затопления указанных судов и последующей смерти своих родственников". "Они (чиновники - ред.) стремились получить информацию об их деятельности, местах встреч, личных данных и данных их окружения", - говорится в сообщении.

Предполагаемая слежка правительства за гражданами не имела судебного разрешения, не была оправдана служебными приказами по соображениям внутренней безопасности или национальной обороны и, по мнению суда, выполнялась с целью воздействия на общественное мнение.

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Версия на азербайджанском языке Argentinanın sabiq prezidenti məhkəməyə çağırılıb

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