Экс-президента Аргентины обвинили в коррупции

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер предъявлены официальные обвинения по делу о коррупции, передает Report со ссылкой на ВВС .

Как отмечает СМИ, экс-президента Аргентины обвиняют в том, что ее правительство заключало государственные контракты с бизнесменом, близким к ее семье.

К.Фернандес ранее отрицала свою вину и настаивала, что обвинения против нее политически мотивированы.

Она обвинила действующего президента Маурисио Макри в заговоре против нее.