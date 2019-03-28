Экс-президента Аргентины Менема приговорили к тюрьме за хищения

Суд приговорил экс-президента Аргентины Карлоса Менема в среду к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, 88-летнему Менему также навсегда запрещается занимать государственные должности. Вместе с ним к 3,5 годам заключения приговорен и экс-министр экономики Доминго Кавальо.

Речь идет об имении, которое Менем продал в 1991 году по заниженной стоимости ведущей сельскохозяйственной ассоциации страны.

Летом 2013 года Менема приговорили к семи годам лишения свободы по делу о контрабанде оружия в Хорватию и Эквадор в 1990-х годах, однако в тюрьму так и не отправился, будучи сенатором. Этот приговор был отменен в 2018 году - федеральный суд Аргентины снял с Менема обвинения в контрабанде оружия. Сам экс-президент неоднократно заявлял, что он не причастен к нелегальным поставкам оружия и не знал, что предназначенная для Венесуэлы и Панамы партия оружия попадет в страны, находившиеся под международным эмбарго.

Менем был президентом Аргентины в 1989-1999 годы.