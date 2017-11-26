Экс-президент Зимбабве будет ежемесячно получать $150 тысяч

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Соглашение об уходе с поста президента Зимбабве Роберта Мугабе предусматривает выплату ему $10 млн, причем половину из этой суммы - единовременно, затем экс-политику будет назначено пожизненное содержание в размере $150 тыс. в месяц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, если жена экс-президента Грейс Мугабе переживет своего супруга, ей будет выплачиваться половина от суммы, назначенной мужу.

21 ноября Роберт Мугабе, управлявший страной на протяжении последних 37 лет сначала как премьер-министр, а потом как президент, объявил об уходе в отставку. Это произошло после того, как военные заблокировали дороги к правительственным зданиям и парламенту, взяли под контроль телевидение и поместили политика под домашний арест.