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Экс-президент Южной Кореи вышел из партии в преддверии выборов

Экс-президент Южной Кореи вышел из партии в преддверии выборов Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель в субботу объявил о выходе из правящей консервативной партии ''Гражданская сила'' в преддверии президентских выборов 3 июня.
Другие страны
17 мая 2025 г. 10:09
Экс-президент Южной Кореи вышел из партии в преддверии выборов

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель в субботу объявил о выходе из правящей консервативной партии ''Гражданская сила'' в преддверии президентских выборов 3 июня.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на его онлайн-заявление.

"Сегодня я покидаю партию "Гражданская сила". Я преклоняюсь перед своими соратниками, которые верили в меня и оставались со мной на протяжении долгого времени", - сказал он.

Экс-президент отметил, что считает свой уход из партии наилучшим способом обеспечить победу ее кандидата на досрочных президентских выборах и защитить либеральную демократию в стране.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti seçkilər ərəfəsində partiyadan çıxıb

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