Экс-президент Уругвая скончался

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Бывший президент Уругвая Хорхе Батлье скончался за день до своего 89-летия.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник представители больницы "Санаторио американо", где проходил лечение экс-глава государства.

"К сожалению, усилий, предпринятых медперсоналом, оказалось недостаточно, чтобы изменить клиническую картину, с который доктор Батлье был доставлен в больницу после перенесенного несколько дней назад происшествия", - говорится в сообщении лечебного учреждения. 13 октября экс-президент упал, потеряв сознание, в результате чего получил серьезную травму головы.

Батлье из правоцентристской партии "Колорадо" занимал пост президента в 2000-2005 годах. В 2002 году по его инициативе были разорваны дипломатические отношения между Уругваем и Кубой. Кроме того, на его правление пришелся самый серьезный банковский кризис в истории южноамериканской страны, разразившийся также в 2002 году.