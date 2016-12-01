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    СМИ: Экс-президент Турции Абдулла Гюль создаст новую партию

    Он с целью создания новой партии, встретился с политическими деятелями

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Турции Абдулла Гюль намерен выйти из руководящего состава правящей в Турции Партии справедливости и развития и вместе с другими известными политическими лицами создать новую партию.

    Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал Akit TV.

    По данным, 11-й президент Турции, с целью создания новой партии, встретился с политическими деятелями. Отмечается, что Абдулла Гюль общается с Западом.

    Источник отметил, Абдулла Гюль хочет создать новую партию вместе с бывшим премьер-министром Ахмедом Давудоглу, бывшим вице-премьером Бюлентом Арынчем, бывшим заместителем председателя Партии справедливости и развития Гусейном Челиком, бывшим вице-премьером Беширом Аталайем, бывшим министром иностранных дел Али Бабаджаном и бывшим спикером парламента Али Шахином.

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