​Экс-президент Судана признал себя виновным в коррупции

Отстраненный от власти экс-президент Судана Омар аль-Башир признал себя виновным в коррупции и отмывании денег, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщила суданская газета "Аль-Джарида".

По данным издания, свергнутый военными глава государства "признал выдвинутые против него обвинения в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денежных средств". Как отмечает газета, аль-Башир якобы назвал фамилии и других бывших высокопоставленных деятелей страны, причастных к коррупционным схемам.

Как пишет "Аль-Джарида", в ходе допроса, проведенного генпрокуратурой Судана, экс-президент страны находился в подавленном состоянии.