Экс-президент Судана приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции

Бывший президент Судана Омар аль-Башир был приговорен к 10 годам лишения свободы по предъявленным ему обвинениям в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, первый приговор был вынесен аль-Баширу на специальном заседании суда в Хартуме

Тюремный срок экс-президенту страны был сокращен с десяти до двух лет в связи с его преклонным возрастом.

Как заявил в конце оглашения приговора судья, "в связи с достижением Омаром аль-Баширом возраста 70 лет срок заключения сокращен с 10 до 2 лет". Свергнутому президенту Судана - 75 лет.

Напомним, что правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Тогда армия взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

Суд над 75-летним экс-президентом начался 19 августа. В рамках процесса было проведено десять заседаний.