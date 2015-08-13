​Экс-президент США заявил о том, что у него обнаружен рак

Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ В заявлении, опубликованном на сайте бывшего президента США Джимми Картера, сообщается о том, что у политика обнаружен рак.

Как передает Report, по данным сайта экс-президента, рак печени был обнаружен у него при обследовании на прошлой неделе.

90-летний Картер будет проходить лечение в медицинском центре, который находится в его родном штате Джорджия.

Сообщается также, что Джимми Картер является вторым по возрасту президентом США, после Джорджа Буша-старшего, которому 91 год.