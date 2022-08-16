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Экс-президент США утверждает, что ФБР во время обыска изъяло три его паспорта

Экс-президент США утверждает, что ФБР во время обыска изъяло три его паспорта Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго 8 августа изъяли три его паспорта.
Другие страны
16 августа 2022 г. 01:25
Экс-президент США утверждает, что ФБР во время обыска изъяло три его паспорта

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго 8 августа изъяли три его паспорта.

Как передает Report, об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

"ФБР во время рейда в Мар-а-Лаго вместе со всем остальным украло три моих паспорта (один с истекшим сроком действия). Это атака на политического оппонента на уровне, которого в нашей стране никогда не было. Как в стране третьего мира!" - написал он.

Напомним, что 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Агенты спецслужбы сосредоточились на офисе республиканца и помещениях, где проживает экс-президент, когда останавливается во Флориде. Как утверждал сын бывшего хозяина Белого дома Эрик Трамп, ФБР не нашло ничего компрометирующего, изъяв лишь некоторые вещи членов семьи и фотографии. В четверг генеральный прокурор, министр юстиции Меррик Гарленд заявил, что принял решение о проведении обыска в поместье экс-главы вашингтонской администрации. При этом он отказался перечислить основания для такой меры. Газета "Уолл-стрит джорнэл" 12 августа сообщила, что в ходе операции сотрудники ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов.

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