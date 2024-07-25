Экс-президент США Обама планирует объявить о поддержке кандидатуры Харрис

Экс-президент США Барак Обама планирует в скором времени объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис.

Экс-президент США Барак Обама планирует в скором времени объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил телеканал NBC.

По словам ряда источников, Обама уже начал давать Харрис советы по работе избирательного штаба.

Советники Обамы и Харрис также обсуждали возможность их совместного выступления в ходе избирательной кампании.

Обама считает, что его участие в кампании Харрис может помочь сплотить Демпартию для борьбы против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.