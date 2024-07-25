О нас

Экс-президент США Обама планирует объявить о поддержке кандидатуры Харрис

Экс-президент США Обама планирует объявить о поддержке кандидатуры Харрис Экс-президент США Барак Обама планирует в скором времени объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис.
Другие страны
25 июля 2024 г. 12:16
Экс-президент США Обама планирует объявить о поддержке кандидатуры Харрис

Экс-президент США Барак Обама планирует в скором времени объявить о поддержке кандидатуры Камалы Харрис.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил телеканал NBC.

По словам ряда источников, Обама уже начал давать Харрис советы по работе избирательного штаба.

Советники Обамы и Харрис также обсуждали возможность их совместного выступления в ходе избирательной кампании.

Обама считает, что его участие в кампании Харрис может помочь сплотить Демпартию для борьбы против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
18 июля 2024 г. 21:50
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
21 июля 2024 г. 11:24
Васадзе: В мирном соглашении Баку и Еревана не должно быть территориальных претензий, условия Ильхама Алиева реальны
Васадзе: В мирном соглашении Баку и Еревана не должно быть территориальных претензий, условия Ильхама Алиева реальны
21 июля 2024 г. 13:14
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
24 июля 2024 г. 12:29
Хикмет Гаджиев: Расцениваем отказ Пашиняна от встречи в Лондоне как намерение отступить от мирной повестки
Хикмет Гаджиев: Расцениваем отказ Пашиняна от встречи в Лондоне как намерение отступить от мирной повестки
18 июля 2024 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi