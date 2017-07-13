Экс-президент США Картер попал в больницу в Канаде

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Экс-президент США Джимми Картер был госпитализирован в Канаде из-за обезвоживания, но уже чувствует себя хорошо, сообщил его представитель.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном на сайте Центра Картера заявлении.

"Бывший президент получил обезвоживание сегодня утром, работая над строительным проектом "Место обитания для человечества" (Habitat for Humanity) в городе Виннипег провинции Манитоба в Канаде", — говорится в заявлении.

Представитель 92-летнего президента сообщил, что Картер был госпитализирован для осмотра "в интересах предосторожности", его супруга находится с ним.

Картер прибыл в Канаду ранее на этой неделе, чтобы, как сообщают СМИ, починить порядка 100 домов в различных районах страны. По информации Washington Post, экс-президент чувствует себя прекрасно.