Экс-президент США Джимми Картер сломал шейку бедра - ВИДЕО

Экс-президент США 94-летний Джимми Картер сломал шейку бедра, операция прошла успешно, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.

"Отправляясь на охоту на диких индеек сегодня утром, бывший президент США Джимми Картер упал у себя дома в Плейнс, штат Джорджия", - как передает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в релизе.

Была сделана операция, хирурги считают, что она прошла успешно. Картер поправляется дома.

"Президент Картер заявил, что беспокоится главным образом о том, что сезон охоты на диких индеек заканчивается на этой неделе, а он еще не выбрал лимит (по количеству птиц, которых мог подстрелить — ред.) Он надеется, что штат Джорджия разрешит ему использовать неиспользованный лимит в следующем году", - уточнили в президентском центре.