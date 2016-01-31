​Экс-президент Сальвадора скончался в возрасте 56 лет

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Экс-президент Сальвадора Франсиско Флорес, подозревавшийся в крупных денежных махинациях и находившийся в коме, скончался в субботу вечером в возрасте 56 лет.

Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, об этом говорится в сообщении оппозиционной партии Националистический республиканский союз (АРЕНА), к которой во время своего президентства в 1999-2004 году принадлежал Флорес, на ее официальной странице в микроблоге Twitter.

"Мы сожалеем о кончине экс-президента Франсиско Флореса и выражаем соболезнования его семье в это трудное время", — говорится в сообщении.

Ранее адвокат экс-президента Эдгар Моралес Хойя сообщил, что Флорес был обнаружен без сознания на полу своего дома и переведен в больницу. По заявлению госпиталя Rosales, где находился Флорес, кома носила необратимый характер из-за неврологических нарушений.

Флорес был президентом Сальвадора в 1999–2004 годах.