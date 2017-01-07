Экс-президент Португалии Мариу Суариш умер в возрасте 92 лет

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Бывший президент и премьер-министр Португалии Мариу Суариш умер в субботу в возрасте 92 лет.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя больницы.

В декабре сообщалось, что Суариш был госпитализирован и находится в состоянии глубокой комы.

Мариу Суариш — основатель Социалистической партии Португалии, дважды был премьер-министром страны, с 1986 по 1996 год занимал президентский пост. После ухода с поста главы государства Суариш в 1999–2004 годах был депутатом Европарламента, а в 2006 году вновь стал официальным кандидатом социалистов на президентских выборах, но проиграл.