Экс-президент Польши Валенса попал в ДТП

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП с автомобилем Бюро охраны правительства (BOR), сообщает Report со ссылкой на радиостанцию RFM FM.

"Происшествие случилось в Гданьске на перекрестке улиц Войска польского и Шопена: легковой Сitroen столкнулся с автомобилем, в котором ехал экс-президент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лимузином BOR управлял офицер Бюро охраны. Автомобиль ехал без включенных спецсигналов.

"Полицейские, прибывшие на место, установили, что вину за ДТП несет водитель Сitroen. Он получил штраф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто в ДТП не пострадал. Валенса пешком пошел к расположенной рядом своей квартире.