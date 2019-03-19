Экс-президент Перу задержан за пьянство в Калифорнии

Полиция задержала бывшего президента Перу Алехандро Толедо за пьянство в одном из ресторанов в американском штате Калифорния.

Как передаёт Report со ссылкой на Reuters, полиция штата знала, что бывший глава Перу находится в розыске за коррупцию.

Однако "наличие обвинений в Перу не уполномочивает их задерживать его в США (по данным обвинениям)".

Тем не менее мужчина всё-таки был задержан, но за пьянство.

Отмечается, что в МИД Перу данный факт подтвердили, однако сам Толедо назвал сообщение о его задержании частью заговора, организованного его политическими противниками.