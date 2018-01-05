Экс-президент Перу вышел на свободу

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Экс-глава Перу Альберто Фухимори вышел на свободу благодаря решению о помиловании, которое принял президент страны Педро Пабло Кучински.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

“Экс-президент Перу Альберто Фухимори покинул больницу Лимы на инвалидной коляске в качестве свободного человека согласно спорному помилованию президента Педро Пабло Кучинский”, — пишет агентство.

Ранее стало известно, что Кучински решил освободить из тюрьмы Фухимори в связи с состоянием здоровья. Это решение вызвало массовые протесты в стране.