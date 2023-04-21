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Экс-президент Перу Толедо сдался властям США

Экс-президент Перу Толедо сдался властям США Бывший президент Перу Алехандро Толедо (2001-2006), обвиняемый на родине в коррупции, сдался американским властям, теперь ему грозит экстрадиция в Перу.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 22:58
Экс-президент Перу Толедо сдался властям США

Бывший президент Перу Алехандро Толедо (2001-2006), обвиняемый на родине в коррупции, сдался американским властям, теперь ему грозит экстрадиция в Перу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Службу маршалов США (обеспечивает доставку в суд обвиняемых).

"Бывший перуанский президент Алехандро Толедо сдался властям США в пятницу", - говорится в информации агентства.

В начале апреля апелляционный суд в США распорядился арестовать Толедо и приступить к процедуре его экстрадиции на территорию латиноамериканской страны. Рассматривающий дело экс-президента судья Томас Хиксон отменил залог Толедо и приказал ему сдаться к 9 часам утра пятницы властям в Сан-Франциско (штат Калифорния), чтобы "США без промедления организовали его выдачу перуанским властям, если для этого не будет никаких юридических препятствий".

В течение последних трех лет политик находился на свободе под залог и проживал в штате Калифорния. В сентябре 2021 года Федеральный окружной суд США по Северному округу штата Калифорния постановил, что Толедо может быть передан властям своей страны, где ему грозит до 25 лет тюрьмы. В конце февраля Госдепартамент удовлетворил запрос Перу об экстрадиции Толедо, и американские власти обратились к судье с просьбой отменить освобождение под залог, чтобы гарантировать возможность его экстрадиции.

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Версия на азербайджанском языке Perunun eks-prezidenti ABŞ hakimiyyətinə təslim olub, onu ekstradisiya gözləyir

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