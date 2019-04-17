Экс-президент Перу находится в коме после попытки суицида - ОБНОВЛЕНО

Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, находится в коме в одном из госпиталей Лимы.

Как передает Report, об этом в среду сообщило агентство EFE со ссылкой на заявление министра здравоохранения республики Сулемы Томас Гонсалес.

"Ситуация очень тяжелая. Во время операции у Гарсии трижды происходила остановка сердца", - отметила Гонсалес, которая прибыла в госпиталь после того, как туда доставили экс-президента. Она не привела данных о ранении Гарсии, хотя сотрудники лечебного учреждения сообщили, что пациент получил огнестрельное ранение в "правую часть головы".

*** 17:23

Бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Инцидент произошел в его доме в Лиме. А.Гарсия, по первым данным, выстрелил себе в шею. Экс-президента уже доставили в больницу в Лиме. О тяжести его ранений не сообщается.

Отметим, что А.Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годы.

В Перу А.Гарсия подозревают в получении взяток от бразильской компании Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных госконтрактов.